JD1TV: Alcaraz vence Djokovic e é campeão em Wimbledon

O tenista espanhol Carlos Alcaraz conquistou pela primeira vez o Torneio de Wimbledon, neste domingo (16) ao superar o sérvio Novak Djokovic em um final de tirar o fôlego. Foram quase cinco horas de partida e o jovem atleta sagrou-se campeão ao fazer 3 a 2 contra o rival.

Essa foi a terceira final mais longa da história da competição, com exatas 4 horas e 42 minutos.

Alcaraz começou no ritmo lento, meio tímido e perdeu o primeiro set para Djokovic por 6 a 1. Mas logo se recuperou e fechou o segundo set por 7 a 6.

No terceiro, o espanhol fez 6 a 1 e retribuiu o placar do primeiro. Durante o jogo, várias trocas de placares e nem mesmo a experiência e o tanto de títulos do sérvio intimidaram o espanhol. Djoko mostrou toda sua força no quarto set, fechando por 6 a 3.

No set decisivo, melhor para Alcaraz, que fechou por 6 a 4 e faturou o título. Conforme o site ESPN, o tenista espanhol é o terceiro tenista no século a alcançar múltiplas finais de Grand Slams antes dos 21 anos.

Ele igualou o próprio Djoko e se aproximou de Rafael Nadal, que disputou quatro.

Veja o momento da comemoração de Carlos Alcaraz em vídeo feito pelo site oficial de Wimbledon:

