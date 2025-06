JD1TV: Árbitro agride jogador após gol anulado em jogo do Sub-17 do São Paulo

Uma partida do torneio InterClubes Menores São Paulo terminou com violência no último domingo (8), envolvendo atletas da equipe sub-17 de sócios do São Paulo Futebol Clube.

A confusão aconteceu após a anulação de um gol que garantiria o empate contra o Banespa, nos minutos finais da partida.

Revoltados com a decisão da arbitragem, alguns jogadores do São Paulo partiram para cima dos árbitros. Um dos jovens agrediu fisicamente um dos assistentes, que reagiu, iniciando uma pancadaria generalizada.

Vídeos que circulam nas redes mostram socos, chutes e até voadoras sendo trocados em campo.

A equipe de arbitragem envolvida na confusão foi afastada do torneio. Já o São Paulo esclareceu, em nota, que a equipe participante do jogo é formada por sócios e não tem qualquer vínculo oficial com as categorias de base do clube.

