JD1TV: Bruno Henrique é julgado no STJD por suposta manipulação de cartão; assista

O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, vive um dia decisivo nesta quinta-feira (4).

O jogador de 34 anos está sendo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, acusado de ter forçado um cartão amarelo para beneficiar apostadores em duelo contra o Santos, pelo Brasileirão de 2023.

Caso seja condenado, o atleta pode sofrer punições severas que variam de suspensão de 12 a 24 partidas até uma pena máxima de dois anos fora dos gramados, além de multas que podem chegar a R$ 100 mil por infração.

As penalidades acumuladas podem alcançar de 360 a 720 dias de suspensão.

A denúncia

A investigação teve início em novembro de 2024, quando a Polícia Federal deflagrou operação de busca e apreensão.

Durante a ação, foram extraídas conversas do celular de Wander, irmão do jogador, que embasaram os indiciamentos.

Segundo a acusação, Bruno Henrique teria comunicado ao irmão que, pendurado com dois cartões, receberia o terceiro amarelo na partida contra o Santos.

O fato chamou atenção das casas de apostas, já que houve volume atípico de apostas justamente sobre a possibilidade de o atacante ser advertido. Entre os apostadores estariam familiares e pessoas próximas ao jogador, incluindo a esposa e uma prima.

A defesa

A equipe jurídica de Bruno Henrique nega qualquer irregularidade. Em nota, os advogados alegam que o cartão foi aplicado em um lance em que não houve sequer falta.

“É absurda a alegação de que tomar um cartão nesse lance, em que sequer falta houve, tinha como objetivo influenciar no resultado da partida ou do campeonato que estava em disputa. O próprio STJD já havia antes arquivado o caso que se baseava nas mesmas alegações e a defesa do atleta demonstrará que a nova acusação também merece ter esse mesmo desfecho”, afirmou a defesa.

