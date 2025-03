JD1TV: Capital abre temporada da MBR e MBR2000 com 50 pilotos na pista

A cidade de Campo Grande será palco da abertura da temporada 2025 da Marcas Brasil Racing (MBR) e da MB2000 neste fim de semana. O evento reunirá 50 pilotos, prometendo disputas emocionantes para o público local.

Guilherme Deczka, representante da organização, destacou a escolha da Capital sul-mato-grossense para sediar a etapa inaugural: "Campo Grande está entre os circuitos preferidos dos nossos pilotos. Tivemos um evento muito bacana aqui em 2023, marcado por boas disputas, e estamos felizes em retornar."

As categorias MBR e MB2000 apresentam diferenças técnicas significativas. Na MBR, os veículos possuem motores 1.6 altamente preparados, enquanto na MB2000 todos os carros utilizam motores 2.0 Toyota padronizados, enfatizando a habilidade dos pilotos.

O piloto Gustavo Magnabosco expressou a sua empolgação para a temporada: "Muito ansioso para que comece logo 2025 nas pistas. Este ano, vamos disputar tanto a MBR quanto a MB2000, que é uma nova categoria com motores 2.0."

A programação do fim de semana inclui oito corridas no sábado e oito no domingo, com término previsto para as 15h de domingo. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 12, com opções que permitem visita aos boxes e interação com os pilotos.

Para aqueles que não puderem comparecer, as corridas serão transmitidas ao vivo pelo YouTube.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também