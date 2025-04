JD1TV: Clube de Portugal homenageará os 40 anos da 1ª vitória de Ayrton Senna

O Estoril Praia, clube da primeira divisão de Portugal, preparou uma homenagem ao brasileiro Ayrton Senna, um dos pilotos mais conhecidos no automobilismo. A equipe trocará as habituais cores amarela e azul pelo verde e amarelo, simbolizando as cores da bandeira brasileira.

A ação é para comemorar os 40 anos da primeira vitória do piloto, em Grande Prêmio de Fórmula 1, que aconteceu justamente no circuito de Estoriel, em 1985.

O uniforme será utilizado já neste sábado (19), em partida válida pelo Campeonato Português, quando o Estoril enfrenta o Braga.

"O Estoril Praia presta homenagem à pessoa e ao atleta que marcou uma geração com três campeonatos mundiais pela McLaren, cuja ligação ao município de Cascais e a Portugal é inequívoca", disse o clube em comunicado.

Ayrton Senna morreu em um acidente enquanto disputava o circuito de Ímola, em 1994.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também