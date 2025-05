JD1TV: Com boné do Brasil, Ancelotti chega para assumir e convocar Seleção

O treinador italiano Carlo Ancelotti, de 65 anos, desembarcou no Brasil no final da noite deste domingo (25) para finalmente assumir e realizar a sua primeira convocação como novo técnico da Seleção Brasileira.

O evento de apresentação seguido do anúncio da lista de jogadores convocados deve acontecer a partir das 14h, no horário de Mato Grosso do Sul.

A estreia de 'Carleto' à frente da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa do Mundo acontecerá no dia 5 de junho, contra o Equador, em Guayaquil. O segundo compromisso será no dia 10 de junho, contra o Paraguai, em São Paulo.

Ancelotti se despediu do Real Madrid no último sábado, na vitória por 2 a 0 contra a Real Sociedad, na última rodada do Espanhol, no Bernabéu.

No comando do Real desde 2021 nessa segunda passagem, ele conquistou duas Champions League, duas LaLiga, duas Supercopa da Uefa, duas Supercopa da Espanha, um Mundial de Clubes, um Intercontinental e uma Copa do Rei.

Your browser does not support HTML5 video.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também