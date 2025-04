JD1TV: Escolinhas de futebol em Campo Grande formam novos talentos

Em Campo Grande, duas escolinhas de futebol têm se destacado pela dedicação aos novos talentos no esporte: a Chelsea Brasil MS e a Escola de Futebol Furacão MS, vinculada ao Athletico Paranaense.

Ambas possuem uma proposta de desenvolver as habilidades técnicas e comportamentais dos jovens atletas, preparando-os para o futuro. A Chelsea Brasil MS, com mais de 10 anos de história, é reconhecida por sua metodologia que busca oferecer uma formação integral.

Sob a liderança de Murilo Moreira, a escolinha atende cerca de 400, com idades entre 4 e 15 anos, em seis unidades espalhadas pela Capital.

A grande inovação desse projeto é a combinação de atividades no futebol e no futsal, o que permite que os atletas aprimorem suas habilidades em ambas as modalidades, além de proporcionar uma vivência completa do esporte.

Já a Escola de Futebol Furacão MS, é outra grande referência no cenário esportivo da cidade. Com uma estrutura de treinamento voltada para o alto rendimento, a escolinha visa formar jogadores que possam, no futuro, representar o clube paranaense nas categorias de base e, quem sabe, na equipe profissional.

