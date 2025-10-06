Menu
Esportes

JD1TV: Jogador leva soco e acaba demitido após fala racista em jogo no Paraná

O caso será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Estado

06 outubro 2025 - 12h13Sarah Chaves
ReproduçãoReprodução  

Um caso de racismo marcou a partida entre Batel Guarapuava e Nacional-PR, no último sábado (4), pela Taça FPF, em Guarapuava (PR). O volante Diego, do Batel, chamou o zagueiro PV, do Nacional, de "macaco" durante uma discussão em campo.

O árbitro aplicou o protocolo antirracismo da FIFA, cruzando os braços em “X”, e relatou o caso na súmula. A partida ficou paralisada por cerca de 18 minutos.

PV foi expulso após agredir o adversário. Diego permaneceu na partida, que terminou com vitória do Batel por 1 a 0, eliminando o Nacional.

Nas redes sociais, PV se manifestou: “Fui vítima de racismo. Não sou a favor da violência, mas parece que só assim eles sentem. Espero que a justiça seja feita.”

O Batel anunciou a demissão imediata de Diego e afirmou colaborar com as autoridades. Já a Federação Paranaense de Futebol repudiou o episódio e destacou seu compromisso contínuo no combate ao racismo. O caso será julgado pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná.

