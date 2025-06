JD1TV: Novo presidente da CBF deve aproximar federações da gestão nacional, avalia Petrallás

A eleição de Samir Xaud como novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) pode marcar uma nova fase para o futebol sul-mato-grossense. É o que acredita Estevão Petrallás, presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS).

"Fomos 25 presidentes de federações que apoiaram diretamente o Samir, com o compromisso de que as federações tivessem, não um tratamento especial, mas ao menos uma linha direta com a presidência da CBF", destacou Petrallás.

Ele ressaltou que essa abertura para o diálogo é fundamental para fortalecer o futebol nos estados, especialmente em regiões que enfrentam mais desafios estruturais.

Segundo o presidente da FFMS, Xaud é, entre os candidatos, quem mais demonstrou essa disposição para ouvir as federações e construir soluções conjuntas para o futebol brasileiro.

A expectativa agora é que essa relação mais próxima traga benefícios concretos, como mais investimentos, apoio a competições regionais e valorização de categorias de base nos estados.

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também