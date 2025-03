JD1TV: Pendurado, Vini Jr. quase leva cartÃ£o e toma maior bronca de Raphinha

O atacante Vinicius Júnior recebeu a maior bronca dos companheiros Raphinha e Matheus Cunha, no final do jogo contra a Colômbia, na noite desta quinta-feira (20). Tudo isso porque ele 'enrolou' para sair de campo e quase levou um cartão amarelo.

Mas como ele estava pendurado com dois cartões amarelos nas Eliminatórias, ele poderia ter ficado de fora do duelo contra a Argentina, que acontece na próxima terça-feira (25), no Estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires.

O fato aconteceu logo após Vinicius marcar o segundo gol do Brasil, que garantiu a vitória sobre os colombianos. Após o gol marcado, o técnico Dorival Júnior decidiu realizar a última substituição disponível, onde o jogador escolhido foi o zagueiro Léo Ortiz, para reforçar o sistema defensivo. O escolhido para sair: Vinicius Júnior.

No entanto, o atacante protagonizou a cena com os companheiros, pois estava no lado esquerdo do gramado e queria atravessar toda a extensão dele para ser substituído. Contudo, Raphinha, indicou que ele saísse pelo mesmo lado que estava para "evitar problemas" com o árbitro.

Mas Vinicius optou por abaixar as meias e sair lentamente, quando Raphinha percebeu e deu a sonora bronca no companheiro, recebendo apoio de Matheus Cunha, que também reprovou a atitude do atacante.

Assista:

Your browser does not support HTML5 video.

