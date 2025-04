JD1TV: Piloto autista da Copa Truck supera desafios e inspira inclusão no automobilismo

Com a chegada do Abril Azul, mês de conscientização sobre o autismo, o piloto PP Fernandes compartilhou a sua trajetória no automobilismo e sua experiência na Copa Truck com o JD1 Notícias.

Autista, PP encontrou no esporte uma paixão desde a infância e tem utilizado a sua história para incentivar a inclusão e a representatividade no meio esportivo.

Pepe contou que sempre sonhou em ser piloto. "Desde criança eu falava que queria correr. Comecei no kart muito novo e, em 2018, tive a oportunidade de estrear na Copa Truck. Me apaixonei pela categoria e estou nela até hoje", relembrou.

PP desenvolveu estratégias para se adaptar e melhorar o seu desempenho nas pistas. "Com terapias e autoconhecimento, fui descobrindo onde estavam as dificuldades, como a mudança na rotina de sono e a adaptação a ambientes diferentes. Criei estratégias para manter minha rotina o mais próxima possível de casa, o que me ajuda a ter um desempenho melhor", explicou.

O autismo influencia diretamente na forma como PP encara o automobilismo, mas ele também enxerga vantagens em seu perfil neurodivergente. "Meu cérebro funciona muito rápido, o que me dá uma boa capacidade de reação. Minha visão também é excelente, o que me ajuda a tomar decisões em frações de segundo dentro das corridas", detalhou.

Para PP, o automobilismo e outros setores ainda precisam avançar na questão da inclusão. "Não só no esporte, mas em todas as áreas da sociedade, é essencial ampliar a conscientização. Hoje, já falamos mais sobre o autismo, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Com mais informação e representatividade, podemos construir um ambiente cada vez mais inclusivo", concluiu.

Assista:

