JD1TV: Primeira-dama Mônica Riedel participa do programa de estreia do JD1 Superação

O primeiro JD1 Superação, o novo programa do JD1, apresentado por Kassilene Cardadeiro e Ingrid Ximenes, recebeu, nesta quinta-feira (21), dois convidados especiais que têm a corrida como ponto de conexão: a primeira-dama de Mato Grosso do Sul, Mônica Riedel, e o Major-Brigadeiro reformado da Aeronáutica Antônio Dias, maratonista com sete provas no currículo.

Mônica contou que sua inspiração na corrida veio justamente do pai, o Major-Brigadeiro Antônio Dias. “Sempre que me perguntam de onde veio essa vontade de correr, quem foi o exemplo, eu digo que foi ele. Hoje é emocionante poder dividir essa história com quem também vive a corrida como parte da vida”, destacou.

Antônio Dias lembrou que começou a correr ainda na carreira militar, quando a atividade física era obrigatória. “Na profissão, tínhamos que manter a forma física. O teste anual incluía exercícios calistênicos e corrida. Com a introdução do método Cooper no Brasil, passamos a treinar para os 2.400 metros em 12 minutos. Assim a corrida passou a fazer parte da rotina e, mais tarde, das maratonas”, relatou.

O ex-oficial aviador, que chegou ao posto de Major-Brigadeiro da Força Aérea Brasileira, também revelou que foi durante um teste físico que descobriu um problema cardíaco.

“O exame foi estendido além do tempo normal, e só assim apareceu uma alteração no cardiograma. A corrida, de certa forma, também foi responsável por essa descoberta que mudou minha vida”, contou.

