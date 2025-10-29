JD1TV: Yoga promove equilíbrio, saúde e bem-estar para todas as idades na Capital

Em meio à correria do dia a dia e ao excesso de informações, o yoga tem se tornado uma prática cada vez mais procurada em Campo Grande.

A técnica milenar indiana, que significa “união” — entre corpo, mente e espírito —, vem ganhando adeptos de todas as idades em busca de equilíbrio, saúde e bem-estar emocional.

De acordo com a professora Tatiane Fernandes, do Ashanti Yoga Studio, o interesse pela prática cresce à medida que as pessoas buscam formas de desacelerar e reconectar-se consigo mesmas. “O yoga traz calma e tranquilidade. É uma prática que ajuda tanto no relaxamento quanto no fortalecimento físico, dependendo da modalidade escolhida”, explica.

As aulas podem variar entre estilos mais suaves, voltados ao relaxamento, e modalidades mais vigorosas, que substituem até exercícios físicos tradicionais, trabalhando força e flexibilidade. A escolha, segundo Tatiane, depende do objetivo e do momento de vida de cada praticante.

O yoga também carrega um aspecto espiritual, sem vínculo religioso, que valoriza princípios como respeito, não violência e verdade, estimulando uma vida mais consciente e conectada à natureza e às relações humanas. “Quando trabalhamos o corpo e a respiração, também cuidamos das emoções e da forma como nos relacionamos com o mundo”, destaca a professora.

Serviço

Shanti Yoga Studio

Endereço: Rua Sergipe, 1393 - Vila Gomes

Instagram: @shantiyogacg

Telefone: (67) 3027-5904

