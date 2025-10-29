Menu
Menu Busca quarta, 29 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

JD1TV: Yoga promove equilíbrio, saúde e bem-estar para todas as idades na Capital

Shanti Yoga Studio se destaca por oferecer aulas acessíveis e personalizadas; confira

29 outubro 2025 - 16h12Carla Andréa

Em meio à correria do dia a dia e ao excesso de informações, o yoga tem se tornado uma prática cada vez mais procurada em Campo Grande.

A técnica milenar indiana, que significa “união” — entre corpo, mente e espírito —, vem ganhando adeptos de todas as idades em busca de equilíbrio, saúde e bem-estar emocional.

De acordo com a professora Tatiane Fernandes, do Ashanti Yoga Studio, o interesse pela prática cresce à medida que as pessoas buscam formas de desacelerar e reconectar-se consigo mesmas. “O yoga traz calma e tranquilidade. É uma prática que ajuda tanto no relaxamento quanto no fortalecimento físico, dependendo da modalidade escolhida”, explica.

As aulas podem variar entre estilos mais suaves, voltados ao relaxamento, e modalidades mais vigorosas, que substituem até exercícios físicos tradicionais, trabalhando força e flexibilidade. A escolha, segundo Tatiane, depende do objetivo e do momento de vida de cada praticante.

O yoga também carrega um aspecto espiritual, sem vínculo religioso, que valoriza princípios como respeito, não violência e verdade, estimulando uma vida mais consciente e conectada à natureza e às relações humanas. “Quando trabalhamos o corpo e a respiração, também cuidamos das emoções e da forma como nos relacionamos com o mundo”, destaca a professora.

Serviço
Shanti Yoga Studio
Endereço: Rua Sergipe, 1393 - Vila Gomes
Instagram: @shantiyogacg
Telefone: (67) 3027-5904

Assista:

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Delegação de MS conquista 41 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros
Esportes
Delegação de MS conquista 41 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros
João Fonseca vence na estreia do Masters de Paris
Esportes
João Fonseca vence na estreia e avança no Masters 1.000 de Paris
Brasil tem retrospecto favorável contra italianas
Esportes
Seleção feminina defende supremacia sobre Itália em novo amistoso
Fernando era muito conhecido no futsal
Esportes
'Deixou um grande legado': Fernando foi o símbolo da paixão pelo futsal como treinador
Naviraí encerra fases regionais dos Jogos Abertos de MS
Esportes
Naviraí encerra fases regionais dos Jogos Abertos de MS
Encontro entre Lula e Trump causa descontentamento nos bastidores bolsonaristas
Política
Encontro entre Lula e Trump causa descontentamento nos bastidores bolsonaristas
Fernando era muito querido por todos
Esportes
Chelsea Brasil MS suspende atividades por três dias após morte do técnico Fernando
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, o primeiro-ministro malaio, Anwar Ibrahim, e o secretário-geral da ASEAN, Kao Kim Hourn
Esportes
Fifa anuncia novo torneio de seleções do Sudeste Asiático
Luisa Stefani e Timea Babos conquistam o título de duplas do WTA 500 de Tóquio
Esportes
Luisa Stefani e Timea Babos vencem e conquistam o WTA 500 de Tóquio

Mais Lidas

Dhiogo faleceu na tarde de ontem
Polícia
Soldado que morreu no CMO foi enterrado no dia do aniversário da mãe em Campo Grande
Samu tentou socorrer a vítima, mas sem sucesso
Polícia
AGORA: Homem mata garota de programa a facadas no Jardim Colúmbia
Técnico Fernando Augusto, do Chelsea Brasil
Esportes
Morre Fernando Augusto, técnico de futsal do Chelsea Brasil MS
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer
Polícia
Mulher morre após tomar injeção de R$ 139 para emagrecer