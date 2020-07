“Jesus foi o homem certo no momento certo no Flamengo”, diz ex-jogador Rivaldo

Em uma entrevista para o site de apostas esportivas Betfair, o ex-jogador Rivaldo falou sobre a saída do técnico Jorge Jesus do Flamengo e como isso pode afetar o time.

Entre os assuntos abordados, Rivaldo também falou sobre o Palmeiras como favorito no Campeonato Paulista, mesmo com a saída do ídolo alviverde Dudu.

Na opinião do ex-jogador brasileiro, a saída de Jesus será muito sentida pelos jogadores, que perdem além de uma referência, um amigo dentro e fora de campo: “Ele é alguém que dava liberdade para os jogadores mostrarem suas qualidades”.

“Jesus foi o homem certo no momento certo no Flamengo, pois contou com um elenco de grande qualidade, recheado de estrelas e soube tirar total partido disso conquistando vários títulos”, adicionou.

Rivaldo também afirmou que o próximo técnico terá que ser bem recebido pelo grupo e não poderá se impor demais em cima dos jogadores campeões da América.

“Esse novo técnico vai precisar entrar e ser bem recebido no meio do elenco, evitando se impor demais, afinal esses jogadores já mostraram ser os melhores da América do Sul e podem não gostar de alguém que não valorize isso. Teoricamente, conquistar títulos com o atual time não é muito difícil, porém, o novo técnico precisará motivar seus jogadores para seguirem do mesmo modo e não relaxarem perante sua aparente superioridade no momento”, arrematou o ex-jogador.

Para o ex-craque, Jorge Jesus fez uma boa escolha em mudar no momento exato. “Ele conquistou praticamente tudo no Flamengo e agora vai para o Benfica com a missão de reerguer o clube, conquistar a Liga Portuguesa e ir bem na Liga dos Campeões”.

“Ele sai em bom momento do Flamengo e pode ser uma espécie de salvador para o Benfica já na próxima temporada, depois do clube ter perdido o campeonato para o FC Porto”.

Palmeiras é favorito no Campeonato Paulista

Sem muitas delongas, Rivaldo cravou o Palmeiras como um dos favoritos para ganhar o Campeonato Paulista e explicou que mesmo perdendo um ídolo, ainda possui ótimo jogadores no elenco.

“O Palmeiras perdeu um grande jogador e ídolo da torcida recentemente, o Dudu era realmente um jogador diferenciado... De qualquer forma, o clube continua tendo grandes jogadores e um excelente treinador, logo tem tudo para brigar e conquistar esse título. Se trata de um clube que sempre é favorito nessa competição por toda a história que tem e esse ano não será diferente”, acrescentou o craque Rivaldo.

