Esportes

Jhon Arias é o novo reforço do Palmeiras para 2026

Clube investiu 25 milhões de euros para contratar o ex-Fluminense

07 fevereiro 2026 - 13h34Sarah Chaves, com Folhapress
Foto: Divulgação/PalmeirasFoto: Divulgação/Palmeiras  

O Palmeiras oficializou na manhã deste sábado (7) a contratação do meia colombiano Jhon Arias, reforço de peso para a temporada de 2026. Ex-Fluminense, o jogador estava no Wolverhampton, da Inglaterra, e chega ao clube paulista com contrato válido até dezembro de 2029.

A negociação envolveu um investimento de 25 milhões de euros, cerca de R$ 154 milhões na cotação atual, valor que será quitado em quatro parcelas anuais. O acerto encerra uma disputa no mercado brasileiro. O Fluminense tentou repatriar o atleta e chegou a apresentar uma proposta de 20 milhões de euros, mas não avançou. O Flamengo também entrou na concorrência, sinalizando uma oferta maior, de 22 milhões de euros, porém Arias optou por seguir outro caminho.

Este é o segundo reforço confirmado pelo Palmeiras para 2026. Assim como na contratação de Marlon Freitas, a diretoria manteve o perfil de jogador experiente, com histórico de títulos e protagonismo recente. Arias chega para ocupar um espaço importante no setor ofensivo, após as saídas de Raphael Veiga e Facundo Torres, atendendo a um pedido direto do técnico Abel Ferreira.

Pelo Fluminense, Arias disputou 230 partidas, marcou 47 gols e distribuiu 55 assistências. No período, conquistou a Libertadores de 2023, a Recopa Sul-Americana de 2024 e os bicampeonatos do Carioca e da Taça Guanabara em 2022 e 2023.

Pouco antes do anúncio oficial, o meia publicou uma mensagem nas redes sociais, em tom de despedida. “Vivo um momento importante da minha carreira. Sei do peso das minhas palavras, mas a vida e o futebol são dinâmicos. Considerando o que era possível neste momento, precisei tomar decisões. Inicio um novo capítulo, agradecendo a todos que torcem por mim de verdade”, escreveu.

