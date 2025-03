JoÃ£o Fonseca alcanÃ§a melhor posiÃ§Ã£o da carreira no ranking da ATP

O brasileiro João Fonseca atingiu, nesta segunda-feira (31), a melhor poição de sua carreira no ranking da ATP. Após avançar até a terceira rodada do Masters 1000 de Miami, o jovem de 18 anos aparece agora na 59ª posição do ranking mundial, subindo uma colocação em relação à última atualização da lista.

Fonseca segue como o único tenista com 18 anos dentro do top 100 do mundo. A liderança do ranking segue com o italiano Jannik Sinner, seguido pelo alemão Alexander Zverev e pelo espanhol Carlos Alcaraz. O americano Taylor Fritz ocupa a quarta colocação, enquanto o sérvio Novak Djokovic fecha o top 5.

Desde sua participação no Next Gen ATP Finals, em dezembro de 2024, Fonseca vem competindo em alto nível. No Miami Open, ele alcançou a melhor campanha da carreira, sendo eliminado na terceira rodada pelo australiano Alex de Minaur, atual 11º do mundo. A partida, que durou 2h31, foi marcada por grande equilíbrio, terminando com parciais de 7/5, 5/7 e 3/6.

Depois de uma intensa sequência de torneios em quadras rápidas, Fonseca fará uma pausa de quase um mês no Rio de Janeiro, onde dividirá o tempo entre descanso e treinos. O foco agora é a adaptação ao saibro, superfície do Masters 1000 de Madri, seu próximo compromisso no circuito, que acontece entre os dias 21 de abril e 4 de maio.

