João Fonseca avança às quartas de final do ATP 500 da Basileia

O brasileiro João Fonseca está garantido nas quartas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça.

O tenista avançou após o tcheco Jakub Mensik abandonar a competição por conta de uma lesão no pé esquerdo. Com o resultado, João iguala seu melhor desempenho em torneios ATP 500, repetindo o feito alcançado no Rio Open de 2024.

Na estreia, o carioca de 18 anos havia eliminado o atual campeão do torneio, o francês Giovanni Mpetshi Perricard, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(6) e 6/3. Mensik, por sua vez, vinha de vitória sobre o suíço Henry Bernet, em uma partida equilibrada decidida por 7/6(7), 6/7(6) e 6/3.

Atualmente número 46 do ranking mundial, João Fonseca vive uma das melhores fases da carreira. Em 2025, o jovem conquistou seu primeiro título de ATP, no ATP 250 de Buenos Aires, e segue consolidando seu nome no circuito profissional.

