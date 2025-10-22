Menu
Menu Busca quarta, 22 de outubro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

João Fonseca avança às quartas de final do ATP 500 da Basileia

Brasileiro se beneficia de W.O. contra Jakub Mensik e iguala melhor campanha da carreira em torneios ATP 500

22 outubro 2025 - 17h12Carla Andréa, com ge
João Fonseca em jogo contra Botic van de Zandschulp no ATP de BruxelasJoão Fonseca em jogo contra Botic van de Zandschulp no ATP de Bruxelas   (Joris Verwijst/BSR Agency/Getty Images)

O brasileiro João Fonseca está garantido nas quartas de final do ATP 500 da Basileia, na Suíça.

O tenista avançou após o tcheco Jakub Mensik abandonar a competição por conta de uma lesão no pé esquerdo. Com o resultado, João iguala seu melhor desempenho em torneios ATP 500, repetindo o feito alcançado no Rio Open de 2024.

Na estreia, o carioca de 18 anos havia eliminado o atual campeão do torneio, o francês Giovanni Mpetshi Perricard, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(6) e 6/3. Mensik, por sua vez, vinha de vitória sobre o suíço Henry Bernet, em uma partida equilibrada decidida por 7/6(7), 6/7(6) e 6/3.

Atualmente número 46 do ranking mundial, João Fonseca vive uma das melhores fases da carreira. Em 2025, o jovem conquistou seu primeiro título de ATP, no ATP 250 de Buenos Aires, e segue consolidando seu nome no circuito profissional.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Troféus do Campeonato Sul-Mato-Grossense Série A de 2026
Esportes
FFMS divulga calendário do futebol sul-mato-grossense para 2026; confira
Campo Grande recebe 1ª Copa de Ginástica Rítmica neste domingo; confira
Esportes
Campo Grande recebe 1ª Copa de Ginástica Rítmica neste domingo; confira
Real Madrid enfrenta a Juventus pela Champions League
Esportes
Real Madrid e Juventus fazem duelo de gigantes pela Champions; saiba onde assistir
Stock Car retorna a Campo Grande com corridas e Fan Fest entre 23 e 26 de outubro
Esportes
Stock Car retorna a Campo Grande com corridas e Fan Fest entre 23 e 26 de outubro
João Fonseca derruba atual campeão do ATP 500 da Basileia
Esportes
João Fonseca vence e avança às oitavas do ATP 500 da Basileia
Zagueiro Marquinhos volta a ser relacionado pelo PSG no jogo contra o Bayer Leverkusen pela Champions League
Esportes
Bayer Leverkusen recebe o PSG pela Champions League nesta terça-feira; saiba onde assistir
Caio Souza no Mundial de ginástica artística
Esportes
Brasileiros avançam à final do individual geral no Mundial de Ginástica Artística
Riedel entregou troféu para a equipe do Sada Cruzeiro, campeão da Supercopa Masculina de Vôlei
Esportes
Para Riedel, sediar Supercopa de Vôlei coloca MS no roteiro de grandes eventos esportivos
Brasil garantiu mais medalhas na competição
Esportes
Vôlei sentado: Brasil fecha Copa do Mundo com duas pratas
Líbero Alê atendeu todos os fãs e torcedores
Esportes
Alê cita carência do vôlei em algumas cidades e que 'tenta retribuir carinho'

Mais Lidas

Motociclista não resistiu ao impacto da batida
Trânsito
AGORA: Motoentregador morre em grave acidente com picape em Campo Grande
Gabriel morreu em grave acidente
Trânsito
Motociclista que morreu em acidente no Recanto dos Pássaros era militar do Exército
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Polícia
AGORA: Homem é morto a tiros em estacionamento de shopping da fronteira
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande
Cidade
Greve? Ônibus não saem das garagens e passageiros são pegos de surpresa em Campo Grande