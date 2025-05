João Fonseca avança pela primeira vez à terceira rodada de Grand Slam

Em uma batalha de quase três horas no Roland Garros, o jovem tenista João Fonseca, de 18 anos, superou o experiente Pierre-Hugues Herbert por 3 sets a 0, com parciais de 7/6 (4), 7/6 (4) e 6/4, nesta quinta-feira (29), e garantiu vaga pela primeira vez na terceira rodada de um torneio do Grand Slam.

Fonseca mostrou maturidade ao manter a calma em dois tie-breaks contra um adversário perigoso, conhecido pelo domínio em duplas.

Herbert, de 34 anos e atual número 147 do ranking, já conquistou quatro títulos de Grand Slam nas duplas e demonstrou todo seu repertório com saques potentes e subidas eficazes à rede, tornando o confronto bastante equilibrado.

A vitória histórica fez de João o mais jovem tenista a alcançar a terceira rodada de Roland Garros desde 2005, quando Rafael Nadal, também com 18 anos, iniciou a sua lendária trajetória no torneio com o primeiro de seus 14 títulos em Paris.

Atual número 65 do mundo, Fonseca estreou em torneios de Grand Slam neste ano, no Aberto da Austrália, onde foi eliminado na segunda rodada.

Agora, o brasileiro volta a mostrar o tênis que encantou torcedores nos títulos do ATP 250 de Buenos Aires e no Challenger 175 de Phoenix, ambos conquistados em 2025.

A classificação em Paris também interrompe uma sequência de três derrotas consecutivas nos torneios de Madri, Estoril e Roma.

Na próxima rodada, marcada para sábado (31), João Fonseca terá um novo desafio: enfrentar o vencedor do confronto entre o britânico Jack Draper, atual número 5 do ranking, e o francês Gael Monfils, 42º colocado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também