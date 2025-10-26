João Fonseca conquista ATP 500 da Basileia e entra para o top-30 do ranking mundial

O brasileiro João Fonseca, de apenas 19 anos, conquistou neste domingo o maior título da sua jovem carreira ao vencer o espanhol Alejandro Davidovich Fokina na final do ATP 500 da Basileia, na Suíça.

O resultado histórico coloca Fonseca pela primeira vez no top-30 do ranking mundial, alcançando o 28º lugar na atualização que será divulgada nesta segunda-feira.

Com o troféu, Fonseca somou 500 pontos, chegando a 1.615 no total, um salto de 18 posições em relação ao último ranking. No início de 2024, o brasileiro ocupava apenas a 145ª colocação e era considerado uma promessa do tênis mundial. Dez meses depois, consolidou-se entre os principais nomes da nova geração.

A conquista também faz João Fonseca entrar para um grupo seleto de apenas nove brasileiros, entre homens e mulheres, que já estiveram entre os 30 melhores do mundo em simples. Ele ultrapassou, inclusive, Maria Esther Bueno, lenda do tênis nacional que foi número 1 antes da criação do ranking da WTA e tem o 29º lugar como melhor posição profissional.

Com o novo ranking, Fonseca sobe da 12ª para a 6ª posição entre os brasileiros com melhores marcas na história da ATP e WTA. O jovem atleta, que tinha como meta encerrar o ano entre os 40 primeiros, já superou a expectativa e ainda disputará o Masters 1000 de Paris, onde estreia contra o canadense Denis Shapovalov, com data e horário ainda a serem definidos.

