O brasileiro João Fonseca segue brilhando nas quadras e durante o domingo (16), ele conquistou mais um título: o Challenger de Phoenix 2025. Ele superou o cazaque Alexander Bublik, atual número 82, por 2 sets a 0, com parciais de 7/6(7/5) e 7/6 (7/0).

Essa é a segunda conquista do tenista em praticamente um mês. No dia 16 de fevereiro, o fenômeno do tênis brasileiro faturou o ATP de Buenos Aires com uma vitória sobre o argentino Francisco Cerundolo.

João Fonseca resistiu ao jogo mental de Bublik, atual nº 82 do mundo. O brasileiro errou pouco, venceu os pontos decisivos e desestabilizou o tenista cazaque, que chegou até a sacar por baixo em alguns momentos do jogo.

Este é o quarto troféu de João Fonseca na carreira, sendo o terceiro em 2025. Antes, ele conquistou o Challenger de Lexington, em agosto de 2024, o Challenger de Camberra, em janeiro deste ano, e o ATP 250 de Buenos Aires.

A próxima parada de João Fonseca é o Masters 1000 de Miami, que tem a chave principal de simples masculina programada para começar no dia 19 de março.

