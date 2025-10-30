João Fonseca desiste do ATP 250 de Atenas por lombalgia

João Fonseca está fora do ATP 250 de Atenas, que será disputado na próxima semana.

O tenista carioca, de 19 anos, decidiu encerrar sua temporada em torneios da ATP após sentir uma lombalgia. A informação foi confirmada por seu staff nesta quinta-feira (30).

A desistência acontece um dia depois da eliminação do brasileiro na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, quando foi superado pelo russo Karen Khachanov por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3.

Com o problema físico, Fonseca optou por não disputar mais competições oficiais em 2025, antecipando o fim de sua temporada.

Apesar disso, o atleta segue confirmado na partida de exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz,marcada para o dia 8 de dezembro, em Miami, nos Estados Unidos.

Atual número 28 do ranking mundial, João Fonseca é o tenista mais jovem entre os 30 melhores da ATP.

