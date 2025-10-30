Menu
João Fonseca desiste do ATP 250 de Atenas por lombalgia

Após queda na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, brasileiro encerra temporada de 2025

30 outubro 2025 - 17h22Carla Andréa, com ge
João Fonseca vence na estreia do Masters de ParisJoão Fonseca vence na estreia do Masters de Paris   (AFP)

João Fonseca está fora do ATP 250 de Atenas, que será disputado na próxima semana.

O tenista carioca, de 19 anos, decidiu encerrar sua temporada em torneios da ATP após sentir uma lombalgia. A informação foi confirmada por seu staff nesta quinta-feira (30).

A desistência acontece um dia depois da eliminação do brasileiro na segunda rodada do Masters 1000 de Paris, quando foi superado pelo russo Karen Khachanov por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3.

Com o problema físico, Fonseca optou por não disputar mais competições oficiais em 2025, antecipando o fim de sua temporada.

Apesar disso, o atleta segue confirmado na partida de exibição contra o espanhol Carlos Alcaraz,marcada para o dia 8 de dezembro, em Miami, nos Estados Unidos.

Atual número 28 do ranking mundial, João Fonseca é o tenista mais jovem entre os 30 melhores da ATP.

