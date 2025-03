JoÃ£o Fonseca Ã© derrotado por australiano e dÃ¡ adeus ao Miami Open

O tenista João Fonseca até que começou bem, mas acabou sucumbindo a força do australiano Alex de Minaur, atual número 11° do mundo e perdeu de virada por 2 a 1, com parciais de 7/5, 5/7 e 3/6, na terceira rodada do Miami Open, na noite desta segunda-feira (24).

Com a derrota, o brasileiro dá adeus a competição.

Com o resultado, o brasileiro encerra a melhor campanha de sua carreira até o momento. Essa foi a primeira vez em que Fonseca chegou à terceira rodada de um torneio de nível Masters 1000.

O tenista carioca garantiu também o salto no ranking em tempo real da ATP, pulando da 60ª para a 58ª posição.

De Minaur, por sua vez, volta ao top 10, desbancando Daniil Medvedev e subindo do 11º para o 10º lugar.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também