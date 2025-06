João Fonseca é eliminado na estreia do ATP 500 de Halle

João Fonseca voltou às quadras nesta terça-feira (17) após a sua campanha em Roland Garros, mas teve uma estreia amarga no ATP 500 de Halle, na Alemanha.

Atual número 57 do ranking mundial, Fonseca foi eliminado logo no primeiro jogo, ao perder de virada para o italiano Flavio Cobolli (24º do mundo) por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7-3) e 7/6 (10-8), em uma partida equilibrada que durou 2 horas e 44 minutos.

Apesar da derrota, o brasileiro mostrou solidez no saque — não teve o serviço quebrado nenhuma vez durante o confronto — e teve um match point no tie-break do terceiro set, mas acabou desperdiçando a chance de avançar.

Horas depois, Fonseca voltou à quadra para disputar a chave de duplas, ao lado do grego Petros Tsitsipas. A parceria foi derrotada por 2 sets a 0 (duplo 6/4) pela dupla formada pelo português Francisco Cabral e o austríaco Lucas Miedler, em 1h08min de jogo. Este foi o primeiro jogo de duplas de Fonseca na temporada.

Com o revés em Halle, Fonseca mantém o retrospecto negativo em torneios de grama de nível ATP. Em 2023, ele também foi eliminado na estreia do mesmo torneio e caiu no qualificatório de Wimbledon.

Suas únicas vitórias na grama até agora aconteceram neste ano, em competições do circuito Challenger na Inglaterra: Surbiton e Nottingham 2.

