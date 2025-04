João Fonseca é eliminado na estreia do Challenger de Estoril

O tenista brasileiro João Fonseca sofreu nesta quarta-feira (30) a sua primeira derrota em torneios do circuito Challenger em 2025.

Após conquistar os títulos de Camberra (Ch125) e Phoenix (Ch175) no início da temporada, Fonseca foi superado pelo holandês Jesper de Jong na estreia do Challenger 175 de Estoril, em Portugal, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5.

Atualmente na 65ª posição do ranking da ATP e oitavo cabeça de chave no torneio disputado no saibro, Fonseca não conseguiu confirmar o favoritismo diante do adversário, que ocupa o 93º lugar no ranking mundial. Foi o primeiro confronto entre os dois tenistas.

No primeiro set, De Jong dominou amplamente, quebrando o saque do brasileiro em momentos decisivos. Fonseca ainda tentou reagir na segunda parcial, equilibrando a disputa e chegando a ameaçar a recuperação, mas foi novamente quebrado nos games finais e acabou eliminado do torneio.

Apesar da queda precoce em Estoril, Fonseca tem um começo de temporada expressivo. Em janeiro, conquistou o título do Challenger 125 de Camberra, na Austrália, sem perder nenhum set. Já em março, levantou o troféu do Challenger 175 de Phoenix, nos Estados Unidos, cedendo apenas um set durante toda a campanha — justamente contra o experiente alemão Jan-Lennard Struff, nas oitavas de final.

Ambas as conquistas aconteceram em quadras duras, ao contrário do torneio de Estoril, disputado no saibro.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também