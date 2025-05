João Fonseca é eliminado na estreia do Roma Open 2025

O brasileiro João Fonseca, de 18 anos, perdeu para o húngaro Fabian Marozsan por 2 sets a 0, durante sua estreia do Roma Open 2025, nesta quinta-feira (8).



Após a classificação para a próxima fase do Masters 1000, Marozsan, número 61 do mundo, enfrenta Andrey Rublev.



João enfrente sua terceira derrota seguida, mas segue com a temporada mais vitoriosa da sua carreira. João conquistou seu primeiro título de ATP em Buenos Aires, em fevereiro, além de dois troféus em torneios Challenger.



O número 65 do ranking mundial tem chances de disputar seu próximo torneio no ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha, com início marcado para 16 de maio. A competição pode ser sua última preparação antes de encarar Roland Garros, o segundo Grand Slam do ano.



