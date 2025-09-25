Menu
Menu Busca quinta, 25 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Esportes

João Fonseca enfrenta Carlos Alcaraz em jogo de exibição em Miami

Evento também contará com partida feminina entre Anisimova e Raducanu

25 setembro 2025 - 16h08Carla Andréa, com ge
João Fonseca e Carlos Alcaraz são principais atrações do Miami Invitational João Fonseca e Carlos Alcaraz são principais atrações do Miami Invitational   (Divulgação)

O tão aguardado duelo entre João Fonseca e Carlos Alcaraz já tem data marcada.

No dia 8 de dezembro, o brasileiro de 19 anos, atual número 42 do ranking da ATP, encara o espanhol de 22 anos, líder mundial, em um jogo de exibição no Miami Invitational, que será realizado no loanDepot park, estádio do Miami Marlins, equipe da Major League Baseball (MLB).

Além do embate entre Fonseca e Alcaraz, o evento contará com uma partida feminina entre a americana Amanda Anisimova, número 4 do mundo, e a britânica Emma Raducanu, atualmente na 32ª posição do ranking.

Os confrontos serão disputados em melhor de três sets, com tie-break de 10 pontos em caso de terceiro set.

Agenda de Fonseca

Depois da participação na Laver Cup, Fonseca volta às quadras já na próxima semana para disputar o Masters 1000 de Xangai, na China.

Em seguida, o brasileiro competirá no ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica. Campeão do ATP 250 de Buenos Aires em fevereiro, ele busca o seu segundo título na elite do tênis mundial.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Sandro Dias dropa megarrampa em Porto Alegre
Esportes
Skatista brasileiro quebra recorde mundial ao descer rampa de 70 metros
Membros da Federação de Automobilismo e da organizadora da Stock Car
Esportes
Autódromo de Campo Grande ganha aprovação total para receber o retorno da Stock Car
Centésima edição da São Silvestre abre inscrições nesta quinta-feira
Esportes
Centésima edição da São Silvestre abre inscrições nesta quinta-feira
Fotos: Saul Schramm/Secom
Esportes
Faltando um mês para o evento, 3ª Corrida dos Poderes tem recorde de inscritos
Palmeiras recebe River Plate pelas quartas da Libertadores; saiba onde assistir
Esportes
Palmeiras recebe River Plate pelas quartas da Libertadores; saiba onde assistir
Renato Gaúcho pede demissão do Flu
Esportes
Renato Gaúcho pede demissão do Fluminense após eliminação na Sul-Americana
Heloisa foi convocada para a seleção brasileira
Esportes
Nova-andradinense representará MS no Pan-Americano de Karatê, na Colômbia
Escola será inaugurada em Campo Grande
Esportes
Mato Grosso do Sul lança primeira escola pública de equitação em Campo Grande
1&ordm; Passeio Ciclístico pela Paz no Trânsito
Esportes
Passeio Ciclístico pela Paz no Trânsito será realizado neste domingo em Campo Grande
Carlo Ancelotti
Esportes
Ancelotti confirma data de convocação para amistosos da Seleção Brasileira

Mais Lidas

Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Réus por homicídio no Parque do Lajeado enfrentam júri popular nesta quarta-feira
Vitíma Fatal - Luiz Vitor Santos Amorim -
Justiça
Trio é condenado a mais de 56 anos por homicídio no Parque do Lajeado
Marielli ficou 27 dias internada
Trânsito
Morre professora atropelada por carro em cruzamento do Jardim Tijuca
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante
Polícia
JD1TV AGORA: Homens são mortos a tiros enquanto almoçam em restaurante