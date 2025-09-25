João Fonseca enfrenta Carlos Alcaraz em jogo de exibição em Miami

O tão aguardado duelo entre João Fonseca e Carlos Alcaraz já tem data marcada.

No dia 8 de dezembro, o brasileiro de 19 anos, atual número 42 do ranking da ATP, encara o espanhol de 22 anos, líder mundial, em um jogo de exibição no Miami Invitational, que será realizado no loanDepot park, estádio do Miami Marlins, equipe da Major League Baseball (MLB).

Além do embate entre Fonseca e Alcaraz, o evento contará com uma partida feminina entre a americana Amanda Anisimova, número 4 do mundo, e a britânica Emma Raducanu, atualmente na 32ª posição do ranking.

Os confrontos serão disputados em melhor de três sets, com tie-break de 10 pontos em caso de terceiro set.

Agenda de Fonseca

Depois da participação na Laver Cup, Fonseca volta às quadras já na próxima semana para disputar o Masters 1000 de Xangai, na China.

Em seguida, o brasileiro competirá no ATP 250 de Bruxelas, na Bélgica. Campeão do ATP 250 de Buenos Aires em fevereiro, ele busca o seu segundo título na elite do tênis mundial.

