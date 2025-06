João Fonseca enfrentará número 49 do ranking na estreia do ATP 250 de Eastbourne

O tenista brasileiro João Fonseca, número 57 do ranking da ATP, fará a sua estreia no ATP 250 de Eastbourne, na Inglaterra, contra o belga Zizou Bergs, atual número 49 do mundo.

O confronto ainda não tem data e horário definidos, mas marcará a participação de Fonseca no último torneio preparatório antes de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.

Disputado sobre a superfície de grama, o torneio representa um desafio para Fonseca, que ainda não conquistou vitórias em piso de grama em competições de nível ATP.

Em 2023, ele foi derrotado duas vezes nesse tipo de quadra e, em 2024, caiu na estreia do ATP 500 de Halle, na Alemanha, após uma partida equilibrada contra o italiano Flavio Cobolli.

O adversário de estreia, Zizou Bergs, de 26 anos, vive um bom momento. Recentemente, foi vice-campeão do ATP 250 de 's-Hertogenbosch, também disputado na grama, e embora tenha sido eliminado na primeira rodada de Roland Garros há cerca de um mês, chega confiante para o torneio britânico.

Entrada de última hora

João Fonseca garantiu vaga na chave principal do ATP de Eastbourne apenas na véspera do sorteio. Seis jogadores mais bem colocados no ranking – Matteo Arnaldi, Marcos Giron, Lorenzo Sonego, Miomir Kecmanovic, Zizou Bergs (que já estava inscrito e permaneceu), e Luciano Darderi – desistiram da competição, abrindo espaço para novos nomes.

Fonseca ficou com a última vaga disponível entre os classificados por ranking. O torneio serve como preparação final para Wimbledon, onde Fonseca também tenta avançar no circuito de elite.

