João Fonseca estreia com vitória arrasadora no Roland Garros

Em sua estreia no torneio de Roland Garros, o tenista brasileiro João Fonseca deu um show dentro e fora das quadras.

Com a quadra 7 completamente lotada por cerca de duas mil pessoas — em sua maioria brasileiros —, o número 65 do mundo venceu o polonês Hubert Hurkacz por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, nesta segunda-feira (27), em Paris.

A vitória marca a primeira participação de Fonseca na chave principal do Grand Slam francês. Em janeiro, o carioca já havia chamado atenção ao eliminar Andrey Rublev, então número 9 do ranking, na estreia do Australian Open.

Agora, derrotou Hurkacz, vice-campeão do ATP 250 de Genebra no último sábado, e atual top-10 do circuito profissional.

A atuação de Fonseca foi sólida e agressiva. Sem cometer erros e com direito a pancadas certeiras de direita, o brasileiro dominou a partida do início ao fim em apenas 1h40 de jogo.

A cada ponto, a torcida brasileira vibrava, cantava e chegou até a fazer a tradicional "ola", empurrando o tenista a uma das vitórias mais expressivas de sua carreira.

Com o resultado, João Fonseca avança à segunda rodada e enfrentará o francês Pierre-Hugues Herbert, número 147 do mundo. Com as eliminações precoces de Bia Haddad e Thiago Monteiro, Fonseca segue como o único representante do Brasil nas chaves de simples do torneio.

