João Fonseca estreia com vitória em Wimbledon e avança à segunda rodada do Grand Slam

O tenista brasileiro João Fonseca, de apenas 18 anos, conquistou nesta segunda-feira (30) a primeira vitória da carreira na chave principal de Wimbledon, o torneio mais tradicional do circuito mundial.

Em sua estreia no Grand Slam britânico, Fonseca venceu o anfitrião Jacob Fearnley, número 51 do ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/4, 6/1 e 7/6 (7/5).

Atual número 54 do mundo, Fonseca dominou a partida com autoridade e avançou à segunda rodada da competição. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o holandês Tallon Griekspoor (29º do mundo) e o americano Jenson Brooksby (101º).

Após a vitória, o brasileiro celebrou o momento histórico. “A vitória significa muito, é muito especial. Sempre foi meu Grand Slam favorito, desde a minha infância. Peço desculpas por ter vencido um britânico, mas obrigado pelo apoio, obrigado por respeitarem o tênis hoje. Jacob é um grande jogador e não vejo a hora de enfrentá-lo de novo”, declarou.

Esta foi a terceira vitória de Fonseca sobre Fearnley em 2025. Os dois já haviam se enfrentado no Challenger de Camberra, em janeiro, e no Masters 1000 de Indian Wells, em março, com vitórias do brasileiro em ambas as ocasiões.

