Esportes

João Fonseca estreia nesta quinta no Masters 1000 de Cincinnati

Brasil contará também com Bia Haddad, Luisa Stefani e Marcelo Melo

07 agosto 2025 - 06h30Luiz Vinicius, com informações da Agência Brasil
João Fonseca estreia contra o chinês Bu YunchaoketeJoão Fonseca estreia contra o chinês Bu Yunchaokete   (Reuters/Matias Baglietto)

O jovem tenista carioca João Fonseca será o primeiro de quaro brasileiros a estrear no Masters 1000 de Cincinnatti (Estados Unidos), torneio que antecede o US Open, último Grand Slam da temporada. Nesta quinta-feira (7), o brasileiro número 49 do mundo, encara o chinês Bu Yunchaokete (76º no ranking), na primeira rodada da chave principal – o horário ainda será definido pelos organizadores.

Já a paulista Beatriz Haddad Maia, número 21 do mundo, estreará direto na segunda rodada, provavelmente no sábado (9). Cabeça de chave 18, Bia enfrenará a vencedora do duelo entre a australiana Maya Joint (45ª) e a alemã Greet Minnen (87ª) que jogam nesta quinta (7).

Na disputa de duplas – as chaves ainda serão sorteadas - estão confirmadas as participações da paulista Luisa Stefani e do mineiro Marcelo Melo. Em boa fase, Stefani jogará ao lado da húngara Timea Babos, com quem já faturou os títulos de duplas do WTA 500 de Estrasburgo (França) e do WTA 500 de Linz (Áustria).

No mês passado, a paulista fez história ao se classificar à final de duplas mistas no Torneio de Wimbledon, quebrando jejum de 58 anos sem tenistas brasileiras em finais. Por pouco Stefani e o parceiro britânico Joe Salisbury não conquistaram o título: eles foram vice-campeões ao perderem a final para a dupla de Katerina Siniakova (República Tcheca) com Sem Verbeek (Países Baixos).

Na disputa masculina, Marcelo Melo competirá ao lado do alemão Alexander Zverev. Em 2016, Melo conquistou o título de duplas de Cincinnati ao lado do croata Ivan Dodig – dois anos depois Bruno Soares também foi campeão, ao lado britânico Jamie Murray. O Brasil também coleciona o título de simples da edição de 2001, conquistado por Gustavo Kuerten, o Guga.

Na semana passada, Melo e Zverev pararam na primeira rodada do Masters 1000 de Toronto, ao perderem para os britânicos Joe Salisbury e Neal Skupski, cabeças de chave número 6.

O Brasil poderá contar também com outros dois tenistas na chave de duplas de Cincinnati: Rafael Matos e Fernando Romboli aguardam como suplentes e entrarão em quadra em caso de desistências.

O Masters 1000 de Cincinnatti, no estado de Ohio, reunirá ao todo 96 tenistas de elite na chave principal. A competição irá até 18 de agosto.

