João Fonseca faz estreia nesta terça no ATP 500 de Halle

João Fonseca estará de volta às quadras em Halle, na Alemanha. A partir das 7h (horário de Mato Grosso do Sul), o brasileiro número 57 do ranking disputará a primeira partida da campanha na grama em 2025, enfrentando o italiano Flavio Cobolli, atualmente no 25º lugar do ranking mundial ausopen.

A partida ocorrerá na Quadra Central do renomado ATP 500 de Halle, conhecido como TerraWortmannOpen, que está sendo disputado entre os dias 16 e 22 de junho.

João Fonseca, 18 anos, vive o seu melhor momento profissional, com título no ATP 250 de Buenos Aires e campanha até a terceira rodada de Roland Garros.

Em quadras de grama, acumula suas únicas vitórias até agora nos Challengers de Surbiton e Nottingham, na Inglaterra, ambos em junho de 2024.

Flavio Cobolli, de 23 anos, está em sua melhor fase, subindo ao 25º lugar do ranking. O italiano já demonstra maior familiaridade com a grama: em Wimbledon do ano passado, avançou à segunda rodada, e vem de título recente no ATP 500 de Hamburgo (saibro).

Dupla de estreia no mesmo dia

No mesmo dia, Fonseca também estreia na chave de duplas, formando parceria com o grego PetrosTsitsipas. Eles enfrentam o combinado Francisco Cabral/Lucas Miedler por volta das 10h30, na Quadra 2 do complexo.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também