João Fonseca faz história e garante primeira final de ATP 500 da carreira

O tenista brasileiro João Fonseca, de 19 anos, alcançou na manhã deste sábado (25) a primeira final de ATP 500 da carreira, após vencer a semifinal do torneio da Basileia contra o espanhol Jaume Munár, com parciais de 7/6 e 6/4.

O resultado também faz de Fonseca o primeiro brasileiro a disputar uma final em nível ATP 500.

Na quartas de final, o carioca avançou diante do canadense Denis Shapovalov, após o adversário abandonar a partida quando Fonseca vencia por 4/1 no terceiro set, depois de perder o primeiro set por 3/6 e vencer o segundo por 6/3.

A final está marcada para este domingo (26), às 10h30 (horário de Mato Grosso do Sul). O rival do brasileiro será definido no confronto entre Ugo Humbert e Alejandro Davidovich Fokina, que disputam a outra vaga na decisão.

Com a campanha na Basileia, Fonseca já garantiu sua entrada no top 40 do ranking mundial e projeta a subida para a 34ª posição caso conquiste o título do torneio.

