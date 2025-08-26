Menu
João Fonseca mantém marca impressionante após vitória no US Open

O brasileiro João Fonseca venceu todos os primeiros jogos dos quatro Grand Slam por 3 sets a 0 em 2025

26 agosto 2025 - 17h11Brenda Assis
João Fonseca x Jacob Fearnley Wimbledon 2025 João Fonseca x Jacob Fearnley Wimbledon 2025   (John Walton/PA Images via Getty Images)

João Fonseca segue colecionando conquistas expressivas em sua primeira temporada completa no circuito profissional. Nessa segunda-feira (25), o número 44 do mundo estreou no US Open com vitória por 3 sets a 0 sobre o sérvio Miomir Kecmanovic, 45º do ranking.

O triunfo manteve uma marca impressionante: o brasileiro venceu todas as suas estreias em Grand Slams, que corresponde ao Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e o US Open, de 2025 sem perder um set.

No Aberto da Austrália, em janeiro, o brasileiro superou Andrey Rublev, então 9º do mundo, por 7(7)/6(1), 6/3 e 7(7)/6(5). Já em Roland Garros, bateu o polonês Hubert Hurkacz, número 30 do ranking, por 6/2, 6/4 e 6/2.

No tradicional torneio de Wimbledon, derrotou o britânico Jacob Fearnley por 6/4, 6/1 e 7/6. No piso duro de Nova York, confirmou o feito ao vencer Kecmanovic com parciais de 7(7)/6(3), 7(7)/6(5) e 6/3.

João Fonseca está previsto para voltar às quadras na próxima quarta-feira (27/8), contra o tcheco Tomáš Macháč.

