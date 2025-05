João Fonseca pega húngaro na estreia do Roma Open 2025

O brasileiro João Fonseca conheceu, nesta segunda-feira (6), o seu adversário na estreia do Masters 1000 de Roma. O jovem tenista vai encarar o húngaro Fabian Marozsan na primeira rodada do torneio, com início previsto para a próxima quarta-feira (8).

Em caso de vitória, Fonseca terá pela frente um reencontro com o russo Andrey Rublev, cabeça de chave número 16, que entra diretamente na segunda fase com bye.

O possível duelo com Rublev traz boas memórias para o brasileiro. Os dois se enfrentaram no Australian Open deste ano, quando Fonseca surpreendeu ao vencer por 3 sets a 0 e conquistar sua primeira vitória em um torneio de Grand Slam.

Caso avance, o brasileiro poderá enfrentar nomes como Jakub Mensik — campeão do Masters 1000 de Miami —, Arthur Rinderknech, o norte-americano Taylor Fritz (atual número 4 do mundo), e Hubert Hurkacz.

Em possíveis quartas de final, estão no caminho Alex de Minaur, Tommy Paul, Thomas Machac ou Felix Auger-Aliassime. A semifinal pode trazer adversários como Jannik Sinner, Casper Ruud, Ben Shelton ou Frances Tiafoe.

Já na final, os possíveis oponentes incluem Carlos Alcaraz, Jack Draper, Holger Rune, Alexander Zverev, Daniil Medvedev e Lorenzo Musetti.

Bia Haddad estreia apenas na segunda rodada

No torneio feminino, Bia Haddad Maia foi beneficiada com um bye na primeira rodada por ser a cabeça de chave número 18. A tenista paulista estreia na segunda fase contra a vencedora do confronto entre Marie Bouzkova e Mayar Sherif.

O caminho de Bia no saibro italiano pode incluir adversárias de peso. Naomi Osaka ou Paula Badosa são prováveis oponentes na terceira rodada, enquanto Madison Keys ou Anna Kalinskaya podem surgir na fase seguinte.

Nas quartas de final, a brasileira pode enfrentar nomes como Elina Svitolina, Iga Swiatek (atual número 1 do mundo), Liudmila Samsonova ou Danielle Collins. Na semifinal, Jessica Pegula, Jasmine Paolini, Karolina Muchova ou Jelena Ostapenko aparecem como possíveis adversárias.

A final pode colocar Bia frente a frente com Aryna Sabalenka, Qinwen Zheng, Coco Gauff ou Mirra Andreeva.

