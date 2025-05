João Fonseca perde e está fora de Roland Garros

O tenista João Fonseca João Fonseca em Roland Garros, carioca de 18 anos, 65º colocado do ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP), perdeu para o britânico Jack Draper, número cinco do mundo, por 3 sets a 0, parciais de 6/2, 6/4 e 6/2, pela terceira rodada do Grand Slams de Roland Garros, que acontece em Paris na França.

Esta foi a estreia de Fonseca em Roland Garros. Se vencesse, seria o primeiro brasileiro a chegar ao quarto jogo no Grand Slam francês pela chave individual masculina desde o paulista Thomas Belucci, em 2010. Na edição deste ano, nenhum outro jogador com menos de 19 anos foi tão longe quanto o tenista do Rio de Janeiro.

Nas duplas, porém, o dia foi de vitórias para os brasileiros. Na chave feminina, Luísa Stefani, 31ª do ranking da Associação de Tênis Feminino (WTA, sigla em inglês) avançou às oitavas de final ao lado da húngara Timea Babos (27º). Elas superaram a ucraniana Yulia Starodubsteva (sem ranking em duplas) e a tcheca Anastasia Detiuc (82º) por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 6/3 e 7/5.

A paulista - medalhista de bronze na Olimpíada de Tóquio, no Japão, em 2021 - terá pela frente a parceria das duas jogadoras mais bem colocadas do ranking feminino de duplas da WTA: a tcheca Katerine Siniakova (1ª) e a norte-americana Taylor Townsend (2ª). O duelo está previsto para domingo (1º), em horário a ser definido.

No torneio masculino, é certo que haverá pelo menos um brasileiro nas quartas de final, pois um dos confrontos das oitavas terá, de um lado, o gaúcho Orlando Luz, número 64 do ranking de duplas da ATP, e do outro, o paulista Fernando Romboli (56º). Neste sábado, a parceria de Luz com o croata Ivan Dodig (58º) levou a melhor sobre os alemães Tim Puetz (6º) e Kevin Krawietz (5º), favoritos ao título, ao vencer por 2 sets a 1, parciais de 6/3, 6/7 (7-4 no tie-break) e 6/3.

Ainda neste sábado, Romboli e o australiano John-Patrick Smith (62º) resistiram à pressão da torcida da casa e ganharam dos franceses Harold Mayot (151º do ranking em simples, 485º em duplas) e Arthur Cazaux (113º em simples, sem ranking em duplas) por 2 sets a 1, parciais de 7/5, 6/7 (9-7 no tie-break) e 6/4. O duelo entre o paulista e o gaúcho está previsto para 8h20 (horário de Brasília) deste domingo.

Já Rafael Matos deu adeus à competição. Campeão do Aberto da Austrália (outro dos quatro Grand Slams) em 2023 ao lado de Luísa Stefani nas duplas mistas, o gaúcho disputou a mesma chave em Roland Garros com a espanhola Cristina Bucsa. Neste sábado, pela segunda rodada, eles foram derrotados pela parceria do britânico Lloyd Glasspool com a mexicana Giuliana Olmos por 2 sets a 1, parciais de 6/4, 6/7 (7-9 no tie-break) e 11-9 no super tie-break (um set sem games, em que vence quem chegar primeiro a 10 pontos, com diferença mínima de dois pontos para o adversário).

