João Fonseca perde para americano e é eliminado do Masters de Madri

O brasileiro João Fonseca perdeu o duelo para o americano Tommy Paul, 12º do mundo, por 2 sets a 0 com duplo 7-6, neste sábado (26) pela segunda rodada do Masters de Madri, na Espanha.

Fonseca bem que tentou realizar as quebras nos serviços do americano, contudo, não conseguiu ter sucesso nas oportunidades durante o primeiro set.

Paul, por outro lado, também não demonstrava ter facilidade enquanto o brasileiro sacava. No tie-break, João chegou a ter dois set points, mas não conseguiu aproveitar e levou a virada.

No segundo set, houve poucas quebras. João Fonseca teve a oportunidade de dois set points, mas errou as oportunidades e, assim, abriu o caminho até a partida chegar no tie break.

Lá, o brasileiro não segurou o ímpeto de Tommy Paul e deu adeus ao torneio.

Com isso, João agora foca no Challenger 175 de Estoril, em Portugal.

