João Fonseca vence na estreia da chave principal do US Open em vitória heroica

O brasileiro João Fonseca estreou com vitória na chave principal do US Open, em Nova York, nesta segunda-feira (26).

O tenista carioca, que no ano passado havia parado no qualifying, derrotou o sérvio Miomir Kecmanovic por 3 sets a 0, com parciais de 7/6(3), 7/6(5) e 6/3.

A estreia, no entanto, foi marcada por drama. No terceiro set, Fonseca passou mal, precisou de atendimento médico e chegou a vomitar em quadra. Mesmo debilitado, permaneceu no jogo e garantiu um triunfo heroico diante do adversário.

Aos 18 anos, o carioca já havia alcançado a terceira rodada em dois dos três Grand Slams que disputou nesta temporada, Wimbledon e Roland Garros.

Agora, ele terá pela frente o tcheco Tomas Machac, que eliminou o italiano Luca Nardi, na segunda fase do US Open.

