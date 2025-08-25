Menu
Menu Busca segunda, 25 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Aguas
Esportes

João Fonseca vence na estreia da chave principal do US Open em vitória heroica

Brasileiro superou sérvio Miomir Kecmanovic por 3 sets a 0, mesmo após passar mal em quadra

25 agosto 2025 - 15h52Carla Andréa

O brasileiro João Fonseca estreou com vitória na chave principal do US Open, em Nova York, nesta segunda-feira (26).

O tenista carioca, que no ano passado havia parado no qualifying, derrotou o sérvio Miomir Kecmanovic por 3 sets a 0, com parciais de 7/6(3), 7/6(5) e 6/3.

A estreia, no entanto, foi marcada por drama. No terceiro set, Fonseca passou mal, precisou de atendimento médico e chegou a vomitar em quadra. Mesmo debilitado, permaneceu no jogo e garantiu um triunfo heroico diante do adversário.

Aos 18 anos, o carioca já havia alcançado a terceira rodada em dois dos três Grand Slams que disputou nesta temporada, Wimbledon e Roland Garros.

Agora, ele terá pela frente o tcheco Tomas Machac, que eliminou o italiano Luca Nardi, na segunda fase do US Open.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Gov Dengue Comuniart - Ago25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Brasil conquista prata histórica no Mundial de Ginástica Rítmica
Esportes
Brasil conquista prata histórica no Mundial de Ginástica Rítmica
Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira
Esportes
Ancelotti convoca nova seleção para reta final das Eliminatórias
Foto: Reprodução/Instagram
Esportes
Brasil vira sobre a França e avança no Mundial Feminino de Vôlei
Divulgação/Operário
Esportes
Operário anuncia transformação em SAF e projeta futuro de conquistas
Investidor assume controle do Pantanal SAF e clube projeta futuro com gestão profissional
Esportes
Investidor assume controle do Pantanal SAF e clube projeta futuro com gestão profissional
O torneio será realizado em 2026
Esportes
Copa do Mundo: Donald Trump anuncia data do sorteio da fase de grupos
JD1TV: Primeira-dama Mônica Riedel participa do programa de estreia do JD1 Superação
Esportes
JD1TV: Primeira-dama Mônica Riedel participa do programa de estreia do JD1 Superação
Guanandizão lotado para jogo da Superliga 2024/2025
Esportes
Venda de ingressos da Supercopa de Vôlei em Campo Grande começa na segunda
Taça da Conmebol Libertadores
Esportes
Libertadores 2025: São Paulo, Vélez e Racing garantem vaga nas quartas
3ª Corrida dos Poderes será lançada em agosto com palestra de Yeltsin Jacques
Esportes
3ª Corrida dos Poderes será lançada em agosto com palestra de Yeltsin Jacques

Mais Lidas

Foto: Mai um no Mundo/Google
Cidade
Base Aérea de Campo Grande adia abertura de portões ao público para outubro
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Polícia
Criança de 7 anos morre durante acidente grave no Tijuca
Foto: Redes Sociais
Polícia
Jovem sai da boate com amigos e morre ao ter carro alvejado por 14 disparos no Buriti
O rapaz foi socorrido pelo SAMU
Polícia
Motoentregador que se acidentou na Marques de Herval morre na Santa Casa