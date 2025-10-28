João Fonseca vence na estreia e avança no Masters 1.000 de Paris

João Fonseca voltou à quadra nesta terça-feira (28) no Masters 1.000 de Paris e conquistou uma vitória de virada sobre o canadense Denis Shapovalov, 24º do ranking da ATP, com parciais de 5/7, 6/4 e 6/3.

Com o triunfo, o brasileiro de 19 anos soma seis vitórias consecutivas e avança à segunda rodada do torneio francês.

“Eu fui campeão dois dias atrás e agora estou jogando aqui. É uma mudança de pensamento muito grande. Fico feliz com a forma como lidei com a partida desde o começo. É uma semana nova, uma oportunidade nova de jogar um bom tênis, com diferentes condições. Já sabia que a torcida brasileira viria em peso em Paris. Eu não joguei meu melhor tênis, senti um pouco meu quadril. Nada que não podemos ajustar. Vamos seguir em frente. Muito feliz de passar pela primeira rodada”, declarou Fonseca.

Foi o segundo confronto entre Fonseca e Shapovalov em menos de uma semana. Na sexta-feira, o brasileiro havia vencido nas quartas de final do ATP 500 da Basileia, após o canadense abandonar o jogo devido a uma lesão quando perdia o terceiro set.

Nesta terça (27), Shapovalov iniciou a partida com proteção no joelho direito, que retirou após o quinto game, mas completou o jogo sem conseguir a revanche. Fonseca ampliou para 2 a 0 o histórico do duelo.

Subindo no ranking

Com a vitória, João Fonseca somou 50 pontos no Masters de Paris e alcançou provisoriamente a 24ª posição no ranking mundial, superando quatro adversários.

O brasileiro é agora o número 28 do mundo, mas já contabiliza a ascensão graças à eliminação de jogadores como Tallon Griekspoor, Luciano Darderi, Stefanos Tsitsipas e Ugo Humbert.

Próximo passo

Na segunda rodada, Fonseca enfrenta o russo Karen Khachanov, número 14 do mundo e 10º cabeça de chave do torneio, em primeiro duelo entre os dois na ATP.

O jogo está previsto para fechar a programação da quarta-feira (29) na quadra central, por volta das 15h10 (horário de Mato Grosso do Sul).

