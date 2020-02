João Rocha recebe elogios de parlamentares por pista de atletismo

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande , vereador João Rocha, recebeu elogios de seus colegas de Casa pela atuação para que a capital conquiste a primeira pista de atletismo seguindo padrões internacionais, inaugurada no Parque Ayrton Senna, bairro Aero Rancho.

Para o vereador Chiquinho Telles, Rocha foi responsável pelo embrião do projeto. “Vi a emoção de vossa excelência, pois começou tudo aquilo. É um sonho de mais de 28 anos, é uma luta de vossa excelência. Vi aquelas pessoas emocionadas, lhe dirigindo a palavra em tom de agradecimento. Vossa excelência construiu esse sonho desde quando era diretor da Funesp e da Fundesporte. Ali foi um sonho realizado, e vi aquelas pessoas felizes”, disse.

A pista, bandeira de luta do presidente da Casa há quase três décadas, foi inaugurada na última sexta-feira e reuniu diversas autoridades. Trata-se da primeira pista emborrachada de Mato Grosso do Sul, recebendo a certificação da Associação Internacional das Federações de Atletismo. A pista tem 8 raias com aplicação de 6.300 metros de lona emborrachada, importada da Alemanha, conta com arquibancada com capacidade para 400 pessoas, prédio de 200 metros quadrados com instalações elétricas e hidráulicas específicas, além de vestiários, alojamento e banheiros.

O vereador Otávio Trad foi outro a lembrar a luta histórica de João Rocha pelo esporte. “Vossa excelência tem uma luta histórica pelo esporte, não só em Campo Grande, mas em todo o Estado. Hoje, vemos uma realidade diferente: parques e praças, campos, todos com atividades esportivas, em pleno funcionamento. Projetos que estavam engavetados e esquecidos são uma bonita realidade. Muito se faz pelo trabalho do vereador Prof. João Rocha, por tudo que fez durante sua vida política, mas principalmente como profissional envolvido com o esporte”, destacou.

Para o vereador Eduardo Romero, a liderança do Prof. João Rocha na Casa se diferencia pelo diálogo que mantém com os demais vereadores. “Temos que destacar a importância de termos nessa Casa uma presidência com comprometimento e com essa forma de conduzir, buscando harmonizar os poderes e manter a independência entre eles. Todos fazem seus papeis e se respeitam entre si. É um presidente que está sempre de portas abertas para receber os vereadores. Há líderes que se colocam pela autoridade, e não pelo respeito e confiança de seus pares. Vejo esse diferencial em vossa excelência, que nos orgulha e nos inspira”, disse.

