Jogador do Atlético-MG é suspenso e multado por misoginia contra Leila Pereira

O atacante Dudu, do Atlético-MG, foi julgado e punido nesta sexta-feira (18) pela 5ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), no Rio de Janeiro, por misoginia contra Leila Pereira, presidente do Palmeiras.

Por decisão unânime, o jogador recebeu uma suspensão de seis partidas em competições oficiais da CBF e multa de R$ 90 mil.

A punição foi aplicada com base no artigo 243-G do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que trata de "praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante, relacionado a preconceito de sexo, raça, origem, idade, entre outros".

Durante a sessão, o presidente da comissão, Dr. Paulo Ceo, destacou a gravidade da conduta do atleta. “Não defendo que toda fala ofensiva seja criminalizada ou sancionada, mas não tenho dúvida que algumas falas e expressões ultrapassam o limite permitido pela nossa Constituição Federal e pelos tratados dos direitos humanos”, afirmou.

Desfalques e possibilidade de recurso

Com a suspensão válida de forma imediata, Dudu deve desfalcar o Atlético-MG nos confrontos contra Palmeiras, Fortaleza, Flamengo e Red Bull Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, além dos dois jogos das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo.

Entretanto, o jogador poderá atuar normalmente no jogo de volta contra o Atlético Bucaramanga, pelos playoffs da Copa Sul-Americana, já que a competição é organizada pela Conmebol, e a punição se restringe ao âmbito da CBF.

A defesa do atleta ainda pode recorrer da decisão, o que pode resultar em redução da pena.

Leila critica ausência de Dudu

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, compareceu pessoalmente à sessão de julgamento no STJD e fez duras críticas ao atacante por sua ausência. Dudu participou por meio de um vídeo gravado, o que foi mal recebido por Leila.

“Esse atleta me agrediu, me ofendeu, e cadê ele? Gravou um videozinho, que deve ter lido no TP (teleprompter)... Deveria estar aqui. Vem encarar uma mulher”, disse a dirigente, que chamou o atacante de "covarde".

Segundo Leila, episódios como esse devem ser denunciados publicamente. “Eles são covardes, gostam de agredir no privado, na rede social. Na hora de olhar no olho, eles não aparecem”, completou.

Entenda o caso

O conflito entre Dudu e Leila Pereira teve início em 2023, quando o atacante chegou a ser anunciado pelo Cruzeiro, mas voltou atrás. Leila criticou a postura do jogador, dizendo que ele deveria cumprir sua palavra.

A relação azedou de vez em janeiro deste ano, quando, após declarações de Leila afirmando que o atleta "saiu pela porta dos fundos", Dudu respondeu com mensagens agressivas nas redes sociais, como "me esquece" e "VTNC".

Leila então decidiu processá-lo por considerar o conteúdo ofensivo e desrespeitoso.

