O jogador Pedro Henrique Severino, de 19 anos, foi transferido da UTI para o quarto, onde continuará seu tratamento, na noite desta segunda-feira (24).

O atleta do sub-20 do Red Bull Bragantino sofreu um grave acidente de trânsito na Rodovia Anhanguera (SP-330), no dia 4 de março. Segundo a Unimed Ribeirão Preto, seu quadro neurológico ainda requer cuidados e demanda internação hospitalar.

No último boletim médico, divulgado há 11 dias, o hospital informou que Pedro já respondia sem a necessidade de sedativos e que havia sido iniciado o processo de retirada da ventilação mecânica, permitindo que ele respirasse espontaneamente.

O acidente

Pedro sofreu um acidente na madrugada de 4 de março. No mesmo veículo estava Pedro Castro, de 18 anos, também atleta do Red Bull Bragantino, que teve ferimentos leves e recebeu alta no mesmo dia.

Segundo a CCR AutoBAn, concessionária que administra o trecho, o carro em que os jogadores estavam colidiu na traseira de um caminhão. Ambos os motoristas, do automóvel e do caminhão, foram submetidos ao teste do bafômetro, que deu resultado negativo.

Pedro, que estava no banco dianteiro do passageiro, foi socorrido em estado grave, com traumatismo craniano, e levado ao Hospital Municipal de Americana, onde passou por cirurgia de emergência. O procedimento foi considerado bem-sucedido pelos médicos, sendo realizado com foco na recuperação do trauma craniano.

Ele foi transferido do Hospital Municipal de Americana para o Hospital Unimed Ribeirão Preto no dia 6 de março, para ficar mais próximo da família.

