Jogador do Liverpool falta funeral de Diogo Jota para ir em festa

O atacante colombiano Luis Díaz, do Liverpool, está sendo duramente criticado após não comparecer ao funeral de seu companheiro de equipe, Diogo Jota, que faleceu na última quinta-feira (3), aos 28 anos, vítima de um trágico acidente de carro na Espanha.

A ausência do jogador ganhou ainda mais repercussão depois que ele foi visto em uma festa privada na Colômbia, no mesmo dia do velório.

Vídeos publicados por influenciadores colombianos, como Everth Murillo e JHDELACRUZ777, mostram Díaz em clima festivo na sexta-feira (4), dia em que ocorreram as cerimônias de despedida de Diogo Jota e seu irmão, André Silva.

Ambos morreram após o carro em que estavam sair da pista e pegar fogo na rodovia A-52, na região de Sanabria, na Espanha. De acordo com o jornal Marca, o acidente pode ter sido provocado pelo estouro de um pneu.

O clube inglês chegou a enviar uma escala de viagem para todos os jogadores, e a viagem de Luis Díaz, saindo de Barranquilla, incluiria conexões em Bogotá e Lisboa, com duração estimada em 24 horas. Apesar disso, o atacante optou por não viajar.

Já outros companheiros do Liverpool, como Virgil van Dijk e Andrew Robertson, estiveram presentes no funeral, realizado no sábado (5).

Jota havia homenageado Díaz

A situação gerou ainda mais indignação entre torcedores e imprensa por conta da relação pública entre os dois atletas.

Em outubro de 2023, quando os pais de Luis Díaz foram sequestrados na Colômbia, Diogo Jota marcou um gol contra o Nottingham Forest e, em solidariedade, ergueu a camisa do colega em campo, durante jogo no estádio Anfield.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também