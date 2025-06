Jogador do Pachuca nega acusação de racismo durante jogo contra o Real Madrid

A partida da 2ª rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes da FIFA, disputada entre o Pachuca e o Real Madrid, realizada neste domingo (22) no Bank of America Stadium, nos Estados Unidos, terminou com vitória dos espanhóis por 3 a 1, mas o resultado foi ofuscado por uma acusação de racismo envolvendo os zagueiros Antonio Rüdiger, do clube espanhol, e Gustavo Cabral, capitão da equipe mexicana.

Segundo membros do estafe do Real Madrid, Rüdiger relatou ter sido chamado de "negro de merda" por Cabral nos minutos finais da partida.

A denúncia foi feita à CazéTV, que transmitia o jogo, e levou o árbitro da partida a acionar o protocolo contra racismo da FIFA, uma medida que vem sendo implementada em torneios da entidade para lidar com casos de discriminação racial em campo ou nas arquibancadas.

O árbitro sinalizou a ocorrência com o gesto internacionalmente reconhecido: os punhos fechados cruzados sobre a cabeça, indicando a acusação formal de injúria racial.

O jogo prosseguiu normalmente até o apito final, mas o clima tenso se manteve, com Rüdiger e Cabral trocando palavras acaloradas enquanto se dirigiam aos vestiários.

Gustavo Cabral se defende e nega ofensa racista

Em declaração após a partida, Gustavo Cabral negou ter proferido qualquer ofensa racial contra Rüdiger. Segundo o argentino, a expressão usada foi "cagón de mierda", um xingamento comum no futebol sul-americano, que em tradução livre seria algo como "covarde de merda".

"Na Argentina, usamos muito a expressão 'cagón de mierda', que foi o que repeti o tempo todo. Ele achou que eu supostamente estava falando algo racista, mas eu sempre falo isso. Se buscarem na imagem, vão ver", afirmou Cabral.

Até o momento, Rüdiger não se pronunciou publicamente sobre o episódio. O defensor do Real Madrid publicou apenas imagens da celebração da conquista em seu perfil no Instagram, sem comentar a polêmica.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também