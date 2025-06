Jogador do RB Bragantino que sofreu acidente de carro recebe alta após 96 dias internado

Após mais de três meses internado, o jogador Pedro Severino, de 19 anos, recebeu alta hospitalar na manhã da última segunda-feira (10).

O atacante do sub-20 do RB Bragantino se recuperou de um gravíssimo acidente ocorrido em março, na Rodovia Anhanguera, em Americana (SP), e deixou o Hospital Unimed Ribeirão Preto após 96 dias de internação.

A recuperação, considerada surpreendente, ocorreu mesmo após a abertura de um protocolo de morte encefálica, posteriormente interrompido. Pois Pedro apresentou um movimento de tosse, sinal de estímulo neurológico, o que surpreendeu a equipe médica e marcou o início de sua recuperação.

Pedro sofreu um traumatismo craniano grave no dia 4 de março, quando o carro em que estava bateu com a traseira de um caminhão. Ele ocupava o banco do passageiro e seguia para o centro de treinamento do RB Bragantino.

O motorista particular que conduzia o veículo admitiu ter dormido ao volante. O teste do bafômetro não indicou consumo de álcool.

Filho do ex-atacante Lucas Severino que atuou por Athletico Paranaense, Cruzeiro e Corinthians , Pedro estava emprestado pelo Botafogo-SP e faria seu primeiro treino com o Bragantino no dia do acidente.

No carro, também estava o jogador Pedro Castro, que sofreu uma fratura na vértebra cervical, mas teve alta poucos dias após o ocorrido.

Em maio, Pedro Severino apareceu publicamente pela primeira vez desde o acidente. Ele caminhou pelo quarto do hospital e foi visto por uma das janelas, sendo saudado com emoção por amigos, familiares e fãs que acompanhavam sua evolução de perto.

