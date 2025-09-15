Jogador do time de Aquidauana dedica gol ao filho, que falece antes do nascimento

O lateral-direito Gustavo Silva, de 21 anos, do Clube de Regatas Aquidauana, viveu dois momentos distintos neste final de semana: primeiro por marcar um gol pelo clube e dedicar ao filho que estava para chegar e o segundo momento, esse de tristeza, foi receber a notícia da perda do bebê.

Na noite de sábado (13), o jogador foi o responsável por marcar um dos gols da vitória do CR Aquidauana sobre o São Gabriel EC pelo placar de 2 a 0, pela Série B do Campeonato Sul-mato-grossense.

Na comemoração, ele colocou a bola debaixo da camisa - menção a gravidez e a chegada do filho.

O anúncio, inclusive, foi feito pelo próprio clube por meio de um comunicado nas redes sociais durante o domingo (14), se solidarizando com o atleta.

"O Clube de Regatas Aquidauana se solidariza com nosso atleta Gustavo e sua família neste momento de dor. Que Deus conforte seus corações e dê forças para superar este momento. Estamos juntos com você, Gustavo".

Também nas redes sociais, o atleta postou uma foto ao lado da esposa. "Estou com você sempre, eu te amo. Vamos realizar nosso sonho ainda, eu creio".

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também