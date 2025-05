Jogador é colocado em coma induzido após choque com trave durante partida

O atacante nigeriano Taiwo Awoniyi, do Nottingham Forest, da Inglaterra, foi colocado em coma induzido após ser submetido a uma cirurgia de emergência para tratar uma grave lesão abdominal, sofrida durante o empate por 2 a 2 contra o Leicester City, no último domingo (11), em um jogo válido pela Premier League.

A lesão ocorreu após Awoniyi se chocar violentamente com a trave. Apesar do impacto, o jogador permaneceu em campo e disputou os minutos finais da partida, mesmo visivelmente desconfortável.

A decisão de não substituí-lo gerou repercussão na imprensa britânica e uma crise interna no clube.

Após o fim do jogo, o atleta foi levado às pressas do estádio City Ground para um hospital, onde passou por novos exames e, em seguida, por um procedimento cirúrgico de emergência.

Segundo comunicado oficial divulgado pelo Nottingham Forest, a cirurgia foi bem-sucedida e Awoniyi apresentava boa recuperação. No entanto, o clube não informou o tempo estimado para seu retorno aos gramados e não descartou a possibilidade de novas intervenções médicas.

O episódio também provocou um desentendimento entre o proprietário do clube, Evangelos Marinakis, e o técnico Nuno Espírito Santo. Marinakis teria questionado a permanência do jogador em campo mesmo após o forte choque.

Em nota oficial, o Nottingham Forest reforçou seu compromisso com a saúde de seus profissionais: “No Nottingham Forest acreditamos que o bem-estar mental e físico de nossos jogadores e comissão técnica deve sempre ter precedência”.

Restando apenas duas rodadas para o fim da Premier League, o Nottingham ocupa a sétima colocação, com 62 pontos. O clube segue na briga por uma vaga em competições europeias, um ponto atrás de Chelsea e Aston Villa.

