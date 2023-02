Jogador lambe adversário e causa confusão durante partida de futebol

Uma confusão causada por uma lambida marcou a partida que fechou a 2ª rodada da Copa do Nordeste. Nessa quarta-feira (8), Santa Cruz e Fluminense-PI se enfrentavam no Estádio do Arruda. Após uma dividida na linha de fundo, Anderson Paulista acertou um soco em Nathan Cachorrão após a provocação e foi expulso de campo.

Os dois começaram a discutir até que Cachorrão, do Fluminense, encostou seu rosto junto ao de Anderson e lambeu o nariz do jogador do Santa Cruz. Indignado com o ocorrido, o volante do Santa acertou um soco no rosto do atacante.

O registro da lambida, no entanto, só pode ser observado após um registro do fotógrafo Rafael Melo. O lance ocorreu aos 48 da segunda etapa, e não interferiu diretamente no resultado da partida, que terminou com empate em 2 x 2.

