Palmeiras e Corinthians abrem neste domingo a disputa do título do Campeonato Paulista. O primeiro jogo da final será disputado no Allianz Parque, às 17h30 (de MS) - a volta será na Neo Química Arena, no dia 27.

O Palmeiras chega para o jogo em casa depois de eliminar o São Bernardo nas quartas e o São Paulo na semifinal. O técnico Abel Ferreira teve a semana livre para se preparar de olho na decisão contra o arquirrival.

O Dérbi pode fazer o Verdão atingir um feito inédito na era profissional do futebol paulista: o tetracampeonato consecutivo. A última vez que uma equipe conseguiu isto foi o hoje extinto Paulistano, entre 1916 e 1919.

Já o Corinthians tenta virar a página da queda precoce na Conmebol Libertadores. Na última quarta-feira, o Timão venceu o Barcelona-EQU por 2 a 0, mas acabou eliminado por ter perdido o jogo de ida por 3 a 0.

No Paulistão, porém, o desempenho alvinegra é positivo. Maior campeã do estadual, com 30 conquistas, a equipe comandada por Ramón Díaz teve a melhor campanha da primeira fase e chegou à decisão após eliminar Mirassol e Santos.

Transmissão: Record TV, Play Plus, R7, CazéTV/Youtube, Max, Nosso Futebol, Uol Play e Zapping.

Escalações prováveis

Palmeiras - técnico: Abel Ferreira

O Verdão pode ter uma mudança na defesa em relação ao time da semifinal. Piquerez, já recuperado de lesão muscular, é candidato a retomar a vaga de titular, no lugar de Vanderlan. Como Gustavo Gómez sofreu um entorse no joelho, Micael deve ser mantido na zaga ao lado de Murilo. A tendência é de que Abel repita o restante do time que atuou no Choque-Rei.

Escalação provável: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.

Quem está fora: Gustavo Gómez, Bruno Rodrigues, Paulinho e Mauricio (lesionados).

Pendurados: ninguém.

Corinthians - técnico: Ramón Díaz

O Timão deve ir a campo com uma escalação idêntica ou pelo menos muito parecida com a que venceu o Santos na semana passada. O lateral-esquerdo Fabrizio Angileri, que não estava inscrito na Libertadores, volta a ser titular no lugar de Matheus Bidu.

Em entrevista na sexta-feira, Ramón Díaz tratou Rodrigo Garro como dúvida, devido a dores no joelho, mas a expectativa é que o meia argentino seja titular na decisão - ele particaipou do treino de sábado.

Escalação provável: Hugo Souza, Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Raniele, José Martínez, André Carrillo e Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Quem está fora: Igor Coronado (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita).

Pendurados: ninguém.

