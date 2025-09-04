Jogos da Juventude reúnem mais de 5 mil atletas em Brasília; MS terá 215 representantes

Entre os dias 10 e 25 de setembro, Brasília (DF) será palco da maior competição estudantil multiesportiva do país: os Jogos da Juventude 2025, voltados para estudantes-atletas de 15 a 17 anos.

Mais de 5 mil jovens de todas as regiões do Brasil disputarão medalhas em 20 modalidades. O Mato Grosso do Sul marcará presença com uma delegação de mais de 215 participantes, entre atletas, técnicos e dirigentes, representando 23 municípios do estado.

A equipe é coordenada pelo Governo do Estado, por meio da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer) e da Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura).

A cerimônia de abertura será realizada no dia 10 de setembro, às 18h (horário de Mato Grosso do Sul), no Centro Internacional de Convenções do Brasil (CICB), espaço que também concentrará boa parte das competições, o centro de convivência, restaurante e sede do comitê organizador.

Modalidades e blocos de disputa

A delegação sul-mato-grossense competirá em 18 modalidades, divididas em três blocos:

Primeiro bloco (a partir de 9/09): atletismo, ciclismo, ginástica artística, natação, tiro com arco e tênis de mesa.

Segundo bloco (a partir de 14/09): águas abertas, triathlon, wrestling (luta olímpica), basquetebol, futsal e vôlei de praia.

Terceiro bloco (a partir de 20/09): badminton, ginástica rítmica, judô, taekwondo, handebol e voleibol.

Uma das novidades desta edição é o retorno do futsal às competições, modalidade tradicional que volta a oferecer oportunidade aos jovens talentos.

Formação e intercâmbio

De acordo com o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez, os Jogos têm papel fundamental para além dos resultados.

“Os Jogos da Juventude não se resumem à disputa por resultados. Eles funcionam como um espaço de formação, onde os atletas podem trocar experiências com atletas de outras regiões e aperfeiçoar as suas habilidades, competindo em alto nível.”

