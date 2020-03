Jogos escolares movimentam a economia da cidade, diz João Rocha

O presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador Professor João Rocha, participou nesta terça-feira (3) de uma reunião entre Governo do Estado e representantes do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), visando à realização da edição deste ano dos Jogos Escolares da Juventude na Capital sul-mato-grossense.

A reunião contou com a presença do Governador do Estado, Reinaldo Azambuja, do Secretário de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel, do Secretário especial do Governo, Carlos Alberto Assis, do Diretor-Presidente da Fundesporte, Marcelo Miranda, do Diretor-Presidente da Fundação de Turismo do MS, Bruno Wendling, e do Deputado Estadual Coronel David, além de representantes da Funesp e outras autoridades.

Nataniel Kenji Saito, Gerente Executivo de Desenvolvimento Esportivo, do Comitê Olímpico do Brasil, apresentou as normas para a Capital concorrer ao posto de cidade-sede e vistoriou com a equipe do COB locais que poderão receber a competição, como o Centro de Convivência Albano Franco, a piscina olímpica da escola Funlec e também a recém-inaugurada pista de atletismo do Parque Ayrton Senna, esta um dos requisitos principais para a realização dos Jogos.

De acordo com o vereador João Rocha esse tipo de evento traz desenvolvimento pelas cidades por onde passa, não só esportivo e educacional, mas também econômico. ‘’Se depender da afetividade e comprometimento do Estado, Prefeitura e Câmara, será mais fácil de se realizar um evento como este’’, afirmou.

O Governador Reinaldo Azambuja destacou que o governo fará todo esforço para dar tudo certo.

Os Jogos Escolares da Juventude reúnem jovens de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, de escolas públicas e privadas de todo o país, em 14 modalidades, reunindo mais de seis mil atletas dos 26 estados mais o Distrito Federal.

